Roma, Aidaa: «Un piano per i cinghiali in città, sterilizzazione e adozione»

Un piano per sterilizzare e adottare i cinghiali di Roma che continuano ad imperversare nelle strade della città. L'ultimo avvistamento pochi giorni fa in zona Trionfale dove un ragazzo si è trovato davanti un esemplare di grossa taglia. La proposta per contenere il fenomeno è stata messa a punto dall'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) ed è pronta ad essere presentata al Comune. Un piano annuncia Aidaa «a costo vicino allo zero che prevede la messa in sicurezza e la sterilizzazione dei cinghiali presenti nella Capitale e nei dintorni ed un piano nazionale di adozione degli stessi». «Nei prossimi giorni sarà presentato all'attenzione del sindaco di Roma», fa sapere l'Aidaa.

«Il piano, studiato nei minimi dettagli, prevede la realizzazione di aree apposite ai margini della città dove ospitare i cinghiali dopo la loro cattura e sterilizzazione, mentre il piano di adozione a distanza permetterebbe come oggi avviene per cani e gatti la loro gestione da parte delle strutture che li ospitano a costi bassissimi, certo nel contempo dovrebbe essere completata l'opera di pulizia della città in modo da ridurre gli arrivi di nuovi animali attirati dalla spazzatura presente ancora in diverse zone di Roma», scrive in una nota di presentazione del progetto l'associazione.

