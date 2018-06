Roma, agli atleti del Golden Gala la pizza "energetica" studiata dal maestro Angelo Iezzi

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dalla pista agli impasti...la pizza al taglio alla romana ha infiammato il palato degli atleti del Golden Gala, l’evento di atletica leggera più importante d’Italia che ha visto sfrecciare sul tartan numerose stelle dello sport internazionali tra cui il nostro Filippo Tortu, che nei 100 metri ha ottenuto un grandissimo risultato arrivando terzo dietro a Vicaut. Campioni, dunque, ma anche eccellenze gourmet come nel settore della pizza, dove il maestro Angelo Iezzi, insieme al suo team dell’Api, l’Associazione Pizzerie Italiane di cui è presidente, ha sfornato pizze a go-go per gli atleti dell’Olimpico. Romano, pizzaiolo, Iezzi rappresenta da anni l’emporio degli impasti tanto che i sofisti del settore lo riconoscono come ‘l’artigiano della trasformazione’, colui che in pochi anni ha rivoluzionato farine, forni e cotture. Nel 1987 ha modificato il concetto di pizza grazie alla lunga lievitazione che la rendeva più digeribile. Ma che pizza hanno gustato le star e gli ospiti del Golden Gala? Come gli atleti giocano tutto sul fattore tempo la stessa cosa vale anche per la pizza ma al contrario. Mentre il centometrista sfida il tempo minimo da battere, il pizzaiolo più ore è in grado di far lievitare l'impasto e migliore sarà la sua pizza. Leggera, croccante e ad alta digeribilità, ecco la pizza che il maestro Iezzi ha preparato per gli sportivi. “È un grande onore partecipare a questo straordinario momento di sport, da anni come Api e con i nostri ragazzi della Scuola Nazionale di pizza, in collaborazione con il Mulino Iaquone siamo presenti al Golden Gala. Materie prime e qualità, questa è la nostra pizza...così facciamo mangiare sano gli sportivi” - ha commentato il presidente dell'Api Angelo Iezzi.