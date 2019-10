Roma, agguato a Casal Bruciato: 48enne ferito con tre colpi di pistola. E' gravissimo

Un vero e proprio agguato, iniziato nell'androne di un palazzo in via Diego Angeli 147, a Casal Bruciato, e finito sulla rampa delle scale. A terra, colpito da tre proiettili, Maurizio Mattiozzi, 48enne romano già noto alle forze dell'ordine e molto conosciuto nella zona. Sono le 21.45, la vittima è in strada quando in tre, forse quattro persone, lo raggiungono. Uno ha in pugno una pistola e fa fuoco tre volte facendo sobbalzare gli inquilini degli stabili in strada.



Mattiozzi non riesce a ripararsi in casa, ma i familiari fanno in tempo a chiamare i soccorsi mentre il commando si dilegua. Sul posto si precipitano due ambulanze, una dalle quali porta in codice rosso la vittima al pronto soccorso del Pertini, dove è ora in condizioni gravissime. Le volanti della polizia a sirene spiegate rompono il silenzio della domenica sera e sfrecciano sulle viuzze del quartiere nel tentativo di rintracciare il killer e i suoi sodali. Le ricerche sono ancora in corso. Lunedì 28 Ottobre 2019, 00:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA