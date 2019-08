Sale sul bus senza biglietto, romeno aggredisce due controllori

Giovedì 1 Agosto 2019, 15:16

Li ha scaraventati a terra, poi. Unromeno di 40 anni ha assalito due csu un, all'altezza di Largo Preneste a Roma . Tutto è accaduto verso le 12 sulla linea 409.L'uomo, ubriaco e barcollante, è salito sull'autobus senza biglietto e a torso nudo. Quando i due dipendenti lo hanno fermato e accompagnato fuori dal mezzo, il passeggero ha iniziato a insultarli. Subito dopo si è lanciato verso uno dei due scaraventandolo a terra. Poi, ha colpito il secondo. Un altro dipendente che si trovava sul posto ha cercato di soccorrere i colleghi ma è stato a sua volta aggredito.Ci è voluto l'intervento della Polizia per fermare l'aggressore che, una volta in manette, è svenuto a terra. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale Vannini. I due controllori, invece, al Pertini, anche loro in codice giallo per le ferite riportate.Tutto questo proprio mentre la sindaca Virginia Raggi era a Tor Bella Monaca per presentare ai cittadini i nuovi 80 autobus della nuova serie Citymood, pronti a entrare in servizio. «Solidarietà ai due controllori Atac aggrediti da un passeggero senza biglietto e grazie ai colleghi intervenuti prontamente», ha scritto su Twitter la sindaca. «Forse a qualcuno non è chiaro, ma a Roma la musica è cambiata: le regole vanno rispettate»