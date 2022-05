Roma, Matteo Valentini si risveglia e potrebbe riconoscere il suo aggressore. Indagini vicine alla svolta

Si sta per fare luce sui 14 minuti di mistero che hanno avvolto il tentato omicidio del Tiburtino. Indagini vicine a una svolta, si stringe infatti il cerchio intorno all’autore del pestaggio di Matteo Valentini, il 20enne in coma dopo l’aggressione subita la notte tra l’8 e il 9 aprile a Colli Aniene.



Il giovane si sta svegliando e potrebbe riconoscere la persona che lo ha preso a bastonate sulla testa. La Procura di Roma ha delegato alcuni accertamenti alla Polizia, che sta effettuando riscontri sulle celle telefoniche della zona intorno parco Tozzetti, dove Valentini è stato prima aggredito e poi colpito con un corpo contundente. Tanto da perdere i sensi ed essere ritrovato, in fin di vita, in una pozza di sangue da due netturbini. Ma la svolta è vicina, nonostante l’omertà sul caso: nessuno dei componenti della comitiva a cui appartiene la vittima ha riferito particolari utili alle indagini. Eppure il pestaggio è avvenuto a pochi metri dall’area dove era solito stazionare il gruppo. Particolare che fa pensare che qualcuno dei conoscenti di Matteo taccia, per paura di ritorsioni e vendette da parte del presunto autore.



Tra i possibili moventi, oltre a quello legato ad una lite per motivi di viabilità poi degenerata, ora si fa strada anche quello di una vendetta “sentimentale”, quindi per ragioni di gelosia. Infatti sembra che il responsabile del pestaggio conoscesse uno dei presenti. La polizia ha riascoltato alcuni dei 25 ragazzi presenti nel parco Tozzetti all’orario in cui è avvenuta l’aggressione.

Quei 14 minuti sono ancora tutti da spiegare, ma la sensazione è che gli investigatori della polizia siano vicini alla soluzione del giallo. Non a caso, le celle telefoniche sono state fondamentali: sembra anche per “collocare” sulla scena del crimine il responsabile, che dovrebbe provenire da un altro quartiere della Capitale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 08:09

