Roma, aggrediva e rapinava gli anziani: 26enne arrestato grazie alla collaborazione dei cittadini

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 15:26

Nel giro di poco più di un mese aveva, con lo stesso metodo: prima li prendeva alla sprovvista,con violenza, poi approfittava del loro stordimento per rubare denaro e telefoni cellulari. Un, incensurato, è stato perògrazie alla, che si sono organizzati sui social e hanno fornito informazioni preziose ai carabinieri.È accaduto al, nella zona Sud della Capitale. Leerano avvenute a poche decine di metri di distanza: nella prima, risalente allo scorso 4 agosto,, che stava passeggiando lungo via Deserto del Gobi, era stata colpita una volta alle spalle e due volte alla testa con una bottiglia di vetro, andata in frantumi. Approfittando dello stordimento dell'anziana, il giovane le aveva preso la borsa, che conteneva un cellulare e circa 100 euro in contanti. Poco più di un mese dopo, il 7 agosto, all'incrocio tra via Deserto del Gobi e via Pechino, ad essere aggredito era stato, colpito in testa con un piatto di porcellana. L'aggressore aveva provato anche in questo caso ad approfittare dello stordimento dell'uomo, ma dopo aver frugato nelle tasche non aveva trovato oggetti di valore ed era fuggito.I due episodi di violenza avevano sconvolto il quartiere e iavevano iniziato a scambiarsi informazioni in alcuni gruppi sui social network. Grazie a quelle indicazioni, i carabinieri della Stazione di Torrino Nord sono riusciti a identificare il responsabile, un 26enne romano incensurato. Oltre all'arresto, è scattata anche una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti e sequestrati 11 grammi di hashish. Per questo motivo, il 26enne è stato segnalato anche alla Prefettura di Roma come assuntore.