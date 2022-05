Roma, aggredito a Colli Aniene: caccia a gang di 4 giovani

Una gang di quattro ragazzi, sarebbe responsabile del pestaggio di Matteo Valentini. Le indagini che riguardano il tentato omicidio del ventenne, avvenuto a Colli Aniene, la notte tra l'8 e il 9 aprile sarebbero vicine ad una svolta decisiva. La vittima della brutale aggressione, si è svegliata dal coma dai primi di maggio e la procura ha disposto una serie di audizioni per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto davanti a Parco Tozzetti. Poco chiaro ancora il movente del raid, ma con il passare delle ore prende sempre più piede la convinzione che Valentini sia stato vittima di una spedizione punitiva. Non è ancora stata esclusa del tutto dagli investigatori l'ipotesi del litigio per motivi di viabilità stradale. Una supertestimone, sentita per ore dalla polizia ha raccontato di aver visto sulla scena del crimine, due ragazzi a bordo di un'auto che discutevano animatamente a cui poi se ne sarebbero aggiunti altri due. Poco distante da dove è stato aggredito Matteo Valentini, il 5 maggio scorso un altro ragazzo è stato pestato a sangue in via Grotte di Gregna. Secondo il racconto del ventisettenne di nome Alessio D.A. Il gruppo potrebbero essere composto dagli stessi aggressori di Matteo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA