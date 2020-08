Aggredita e palpeggiata mentre porta a spasso il cane: 25enne arrestato per violenza sessuale

Stava portando a spasso il cane quando è stata aggredita da un ragazzo che l'ha afferrata alle spalle e costretta contro una recinzione che delimita la strada da un terreno privato per iniziare a palpeggiarla. È successo ieri mattina nel quartiere africano: vittima una 55enne italiana che ha urlato riuscendo a mettere in fuga il suo aggressore e a telefonare al 112.



Soccorsa dagli agenti di una volante della Polizia, ha raccontato agli agenti quanto accaduto fornendo una descrizione del malvivente rintracciato poco dopo nei pressi di piazza Gimma. Ormai in trappola, il ragazzo, un 25enne italiano già noto per episodi simili, ha tentato un ultimo disperato tentativo di fuga ma, dopo un lungo inseguimento è stato raggiunto e fermato definitivamente dagli agenti del commissariato Vescovio insieme ai colleghi di Fidene Serpentara e della Sezione Volanti. Portato in carcere, deve rispondere di violenza sessuale. Ultimo aggiornamento: Saturday 1 August 2020, 14:00

