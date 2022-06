Roma, colpisce alla testa una turista a piazza Venezia e prende a calci agente intervenuta in soccorso: etiope arrestato

Momenti di paura per una turista aggredita in pieno centro a Roma. La donna italiana in visita nella Capitale si trovava con degli amici vicino a piazza Venezia quando, per motivi in corso di accertamento, è stata aggredita da un 26enne etiope che l’ha ferita alla testa. In soccorso della vittima che, con il volto insanguinato, urlava cercando aiuto è intervenuta alle 12 circa una agente della polizia locale di Roma Capitale che si trovava nell’area durante il servizio di vigilanza anti-abusivismo.

L’agente nel tentativo di interrompere la violenza è stata persa a calci e pugni dal 26enne che poi ha provato a scappare. L’aggressore è stato quindi fermato dalla pattuglia del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana e tratto in arresto. In questo momento il 26enne si trova presso gli uffici della sede di via Macedonia per gli accertamenti di rito. Sia la turista che l'agente, rimasta ferita nel momento in cui ha diviso l'aggressore dalla vittima, si trovano al pronto soccorso per le cure del caso.

