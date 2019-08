Agente della Polizia Ferroviaria eroico: salva la vita ad un ragazzo che voleva uccidersi

Tra i tanti agenti delle nostre forze dell'ordine si annidano dei veri e propri eroi. Ragazzi, a volte, capaci di miracoli. Oggi un agente della Polizia Ferroviaria è riuscito a salvare la vita ad un ragazzo conquistandone, con umanità ed empatia, la fiducia. Infatti, un ragazzo, dopo una discussione familiare aveva minacciato di uccidersi e fatto perdere le proprie tracce nel tunnel della metropolitana. L'agente della polizia ferroviaria, avvisato dai familiari, aveva chiamato il giovane e dopo avere acquisito la sua fiducia, è riuscito a farlo andare negli uffici della Polfer traendolo in salvo.



In parallelo, altri agenti della Polizia Ferroviaria, hanno arrestato un 41enne algerino per furto. I poliziotti conoscevano il passato da borseggiatore dell'uomo e avendolo visto nei pressi di uno dei bar frequentati dai turisti rubare una borsa da un tavolo, lo hanno arrestato. La borsa è stata restituita alla turista. Sabato 24 Agosto 2019, 09:20

