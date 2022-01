Roma, precipita aereo privato: due feriti. Lo schianto in fase d'atterraggio

Paura questo pomeriggio a Nettuno a sud di Roma. Un aereo privato con due persone a bordo è precipitato in un’area vicino al campo di volo in fase di atterraggio presso il Club "crazy fly". Gli occupanti, pilota e passeggero, sono sopravvissuti ed hanno riportato delle ferite. Le persone estratte vive e coscienti dai vigili del fuoco, sono state poi trasportate dal 118 in ospedale. Sulle cause dell'incidente avvenuto in via delle Grugnole SP 23b, sono in corso gli accertamenti. Secondo quanto si apprende il velivolo non ha preso fuoco. Sul posto i carabinieri della compagnia di Anzio che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 19:05

