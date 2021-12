Roma, Adrian ucciso a Primavalle: caccia agli assassini. Al vaglio le telecamere

Sono al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile di Roma le immagini delle telecamere di zona dell'omicidio avvenuto ieri mattina a Roma, in via Francesco Maria Greco, in zona Primavalle.

Roma, Adrian ucciso nell'androne di un palazzo. Nel 2014 raccontò in tv la sua esperienza in carcere

La vittima, Adrian Pascu, romeno di 30 anni, è stato ucciso dai colpi sparati da una pistola calibro 7,65, che lo hanno raggiunto al fianco e all'addome. Accanto al cadavere, trovato davanti alla porta dell'ascensore nell'androne del palazzo, c'erano tre bossoli. Pascu aveva diversi precedenti penali.

