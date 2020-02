Piano speciale Adr, i taxi volano... negli aeroporti. Corsie protette e body guard

Hostess, guardie giurate e corridoi protetti. Così saranno accolti i passeggeri che atterreranno all'aeroporto di Fiumicino e si metteranno in cerca di un taxi. Un progetto, al via oggi stesso, realizzato da Aeroporti di Roma per contrastare i fenomeni di illegalità e abusivismo e che si pone l'obiettivo di mettere al sicuro i clienti su eventuali truffe e o manipolazioni.

In cosa consiste? I passeggeri sbarcati e giunti presso l'uscita della riconsegna bagagli ai Terminal 1 e 3 si troveranno di fronte a loro ad attenderli delle hostess dedicate che oltre a fornire indicazioni e assistenza, distribuiranno una brochure multilingue con le istruzioni e le regole che riguardano il trasporto pubblico non di linea e in particolare i taxi. Superato questo passaggio, in un secondo presidio di fronte agli arrivi, ecco la presenze di due guardie giurate che si occuperanno della gestione dei taxi.

Qui sarà a disposizione un corridoio protetto che guiderà i passeggeri agli stalli dei mezzi le cui corsie saranno divise con un'area apposita dedicata ai taxi con Pos a bordo funzionante. Inoltre sono state potenziate le telecamere di sorveglianza gestite dalle forze dell'ordine. «Si tratta di un intervento di miglioramento significativo - ha spiegato Bassato - che darà ai passeggeri la possibilità di fruire correttamente e in maniera trasparente il trasporto non di linea.

Facciamo un grande salto di qualità portando anche il servizio taxi ad un servizio di eccellenza. Abbiamo lavorato in sinergia con le associazioni di categoria taxi per arrivare al punto dove siamo oggi. Fiumicino è ritenuto l'aeroporto migliore d'Europa rispetto ad altri grandi scali, è in grado di garantire h24 un'offerta di alta qualità.

Ma ci sono state delle cadute del servizio nella fruizione del taxi, siamo stati toccati pesantemente ed abbiamo quindi studiato un intervento di facilitazione al passeggero in arrivo nella Capitale».

«Questo percorso - ha spiegato Fraccari - guiderà il passeggero verso i taxi con una nostra assistenza sia nella fase iniziale che finale del percorso».

