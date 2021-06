Adescati da due ragazze in chat, notte di sesso si trasforma in un incubo: due fratelli picchiati e rapinati

Un incontro di sesso organizzato con due ragazze conosciute su un sito per escort e cuori solitari finisce in rapina. Quell’annuncio in cui due donne giovani e avvenenti, in trasferta dalla Puglia nella Capitale, promettevano nottate di sesso sfrenato, nascondeva un incubo per i due fratelli che le avevano contattate per organizzare un festino. Per creare disordine e guadagnarsi la fuga indisturbate, le due hanno suonato a tutti i citofoni della palazzina dove abitavano i rapinati svegliando in piena notte i genitori e i parenti dei due.

In manette sono finite la ventiduenne Federica Devito, originaria di Bari, e Marilena Lopez, di 32 anni, anch’ella pugliese ma di Taranto, entrambe con precedenti di polizia per reati contro la persona. «Vi faccio sparare, io sono la nipote del boss Savinuccio Parisi (reggente dell’omonimo clan barese, attivo nel narcotraffico e nelle estorsioni, ndr)», ha urlato la più grande nei confronti dei poliziotti che l’avevano arrestata e contro le vittime che avevano chiamato la polizia. I due ragazzi erano anche stati aggrediti a calci, graffi e pugni prima dell’arrivo degli agenti.

Rapinati da ragazze conosciute in chat, la psicologa Illiano: «Rischi sottovalutati, serve competenza digitale»



Tutto ha avuto inizio in via di Casal Lombroso da dove, alla sala operativa della questura, è arrivata la telefonato di un uomo, con la voce alterata dallo stato di panico e dallo spavento, che segnalava una rapina. Gli agenti delle volanti del dirigente Massimo Improta e quelli del distretto di polizia di Primavalle diretti da Tiziana Lorenzo, hanno bloccato una delle due ragazze mentre scappava e cercava di nascondersi.

Ieri mattina, nel tribunale penale di piazzale Clodio si è celebrato il processo per direttissima nei confronti delle arrestate, difese dall’avvocato Giulia Masi. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura dell’obbligo di dimora a Bari.

(di Valeria Arnaldi)

Rapinati da due ragazze conosciute in chat con cui avevano organizzato un festino. È accaduto a Roma e del caso parla anche Chiara Illiano, psicologa, che lancia un monito ai giovani e non solo sui rischi della rete.

Donne che rapinano uomini conosciuti in chat. Chiara Illiano, psicologa esperta del mondo digitale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, quali sono i principali pericoli negli incontri online?

«Sono tanti: sexting, pornografia e via dicendo. Il pericolo più grande, però, è nella percezione del rischio stesso. Studi confermano che la gran parte delle persone è certa di saper valutare i rischi in Rete ma non è così».

Perché ci si sente tanto sicuri?

«Si tende a sottovalutare il rischio. Conoscendo una persona solo online non si ha mai la reale percezione di chi si ha davanti. Tutti scelgono che immagine presentare di sé attraverso lo schermo. Ben altra cosa è quando la conoscenza è diretta, non solo virtuale, e dunque non c'è soltanto la parte visiva, ma c'è tutta la comunicazione, verbale e paraverbale. La conoscenza dell'altro è molto complessa. La comunicazione non è solo quella scritta, quando abbiamo qualcuno di fronte abbiamo tanti più elementi».

Come ci si può difendere in Rete?

«Occorre un'alfabetizzazione digitale anche per gli adulti. Si pensa che valga solo per i ragazzi, ma non è vero, tutti dovrebbero sviluppare una competenza digitale, l'educazione a un uso consapevole di internet, proprio per evitare la sottovalutazione del rischio, che in realtà c'è sempre».



