Roma, ragazzino di 15 anni accoltellato in strada: è in pericolo di vita

Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato a Roma. Adesso è ricoverato in ospedale in codice rosso ed è in pericolo di vita. Il 15enne sarebbe stato accoltellato a un braccio da un coetaneo. Il fatto è avvenuto intorno alle 20 in viale Giulio Cesare, all'altezza della fermata metro Lepanto nel quartiere Prati. In base a quanto si apprende, il ragazzino è stato aggredito per ragioni ancora da chiarire da un giovane che si è poi allontanato assieme ad altri tre amici. La vittima è stata trasportata all'ospedale Bambino Gesù.

La ricostruzione

Il ragazzino ferito è di origini capoverdiane. Il ferimento è arrivato al culmine di una lite scoppiata, spiegano gli inquirenti, per futili motivi. Sul caso sono al lavoro gli agenti del commissariato Prati e della Squadra Mobile che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA