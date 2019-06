Lite in un locale, all'uscita investe un gruppo di ragazzi: 4 feriti, due sono gravi

Accoltellamento nella notte al termine di una lite nei pressi di un locale dell'Eur a Roma. È accaduto in viale delle Tre Fontane, intorno alle 3.50.



Un egiziano di 20 anni è stato ferito al fianco e trasportato in ospedale in codice rosso. L'aggressore è fuggito. I poliziotti del commissariato Esposizione hanno trovato e sequestrato il coltello. Si tratta del secondo episodio violento avvenuto nella notte in quel quartiere della Capitale. Poco prima, nei pressi di un altro locale, un ragazzo aveva investito con l'auto quattro giovani del gruppo 'rivale' con cui aveva avuto una lite. In quel caso la polizia ha fermato il responsabile e la sua posizione è al vaglio. Sabato 8 Giugno 2019, 11:25

