Roma, acceso l'albero di Natale in periferia: è alto undici metri

Nonostante la pioggia, nel giorno dell’Immacolata la luce del Natale è arrivata anche nella periferia di Roma grazie ad un evento promosso da Affidea NSL e patrocinato dal VII municipio. Ieri alle 18 in punto dopo un caloroso countdown che ha visto la partecipazione attiva delle persone affacciate dai balconi, impegnate in un colorato flash mob, è stato acceso l’albero di Natale di piazza Aruleno Celio Sabino.

L’albero alto più di undici metri, sarà uno degli alberi di Natale più maestosi della città e illuminerà non solo la piazza ma idealmente tutto il quartiere a due passi dallo splendido Parco degli Acquedotti dall’8 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021. Per evitare assembramenti l’evento è stato trasmesso in diretta televisiva a partire dalle 17:00 sul canale 74 del digitale terrestre e sui 90.00 in FM di NSL Radio TV nel programma “Con il Cuore” un programma radiotelevisivo speciale condotto in studio da Bruno Stanzione, ideato con l’obiettivo di portare la luce e la magia del Natale direttamente nelle case delle persone.

«Un Natale così buio non si vive dal dopoguerra, probabilmente - ha dichiarato Christian Lelli, fondatore di NSL e amministratore delegato di Affidea NSL - Abbiamo deciso d’illuminarlo insieme al nostro quartiere perché la nostra mission è rivalutare le periferie e metterle al centro. Abbiamo ideato questo evento pensando come se fossimo in zona rossa per non creare assembramenti, ma comunicando comunque quel senso di comunità e di unione di cui ognuno di noi ha bisogno. In più, abbiamo scelto un albero ecologico e sostenibile che ben si sposa con le nostre idee. Impatto zero sull’ambiente, impatto fortissimo nel cuore della gente. Il Natale è luce e il miglior dono che si può fare per questo Natale è dare la speranza attraverso la luce di un albero che illumina una piazza ma idealmente un intero quartiere e la sua comunità».

«Voglio ringraziare Nsl che non manca mai di collaborare con il municipio per la promozione d’iniziative per il territorio - le parole di Monica Lozzi, presidente del VII Municipio - La loro decisione di addobbare un grande albero di Natale e regalare alla cittadinanza l'evento per l'accensione delle luci non poteva che ricevere da parte nostra un grande plauso e ovviamente il Patrocinio. In questo momento è importantissimo non perdere il senso di comunità e questo evento rappresenta un grande abbraccio che unisce idealmente tutta la comunità del VII municipio che va da San Giovanni a Vermicino»

