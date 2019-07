Abusi sessuali e regali costosi a un ragazzino 13enne: arrestato un autista bus per disabili

Da tempo suo papà gli aveva visto indossareche nessuno in famiglia gli aveva comprato: il figlio, un, alla fine gli aveva spiegato che si trattava di regali ricevuti da un uomo conosciuto sui social. L'uomo ha perciò sporto denuncia e un, autista di bus adibiti al trasporto di disabili, è finito in manette con l'accusa dinei confronti del ragazzino.Il gip ha disposto per lui gli arresti domiciliari. Il padre del ragazzino, dopo aver saputo dal figlio che l'uomo in questione gli faceva regali costosi, erae aveva trovato diverse conversazioni a sfondo sessuale: per questo ha fatto partire la denuncia, e le indagini della Polizia Postale in breve tempo hanno consentito di individuare l'uomo nei confronti del quale sono scattate una serie di perquisizioni.Gli accertamenti su telefono, computer e hard disk esterni hanno poi consentito agli agenti di recuperare messaggi, audio e foto che testimoniavano come il rapporto con il tredicenne e gli abusi andassero avanti da diverso tempo. E anche il ragazzino, che è stato sentito dal pm in modalità protetta, ha confermato il rapporto. Il pm ha così chiesto e ottenuto la misura cautelare. Il 52enne è stato arrestato dalla Polizia Postale.