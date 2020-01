Maxi-furto a Roma: rubati abiti per un milione di euro dall'auto dello stilista

Maxi furto di abiti da un milione di euro ieri sera in via Guido d'Arezzo, nel quartiere Parioli a Roma. Vittima del furto, secondo quanto si è appreso, lo stilista Cesare Guidetti. A quanto ricostruito i 45 capi d'abbigliamento erano in macchina, una Fiat 500 nera. I ladri avrebbero rotto il vetro e preso i vestiti. Sul posto i poliziotti del commissariato Salario e la Polizia Scientifica. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona.

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 12:51

