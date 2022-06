Roma, a Zoomarine una giornata contro il bullismo. Tra maghi e principesse contro la violenza

Fai sparire il bullo. Con un gioco di magia, che punta all’inclusione, arriva a Zoomarine un’attenta campagna di sensibilizzazione rivolta ai più giovani contro violenza e discriminazione.

Domani giovedì 23 giugno, in occasione della Festa degli oratori, al parco tematico Zoomarine partirà la prima edizione della campagna “Ecco la magia. Fai sparire il bullo", fortemente voluta dal direttore generale Alex Mata. L’iniziativa, dalle 10 fino al tramonto, nasce in collaborazione con associazioni che combattono il bullismo per spiegare, attraverso la presenza di maghi e personaggi della fantasia, quanto sia importante sentirsi "speciali " e non "diversi" e quanto sia fondamentale segnalare questo triste fenomeno a scuola, in famiglia e all'oratorio per vincerlo.

A VOLTE, CONTRO LA PAURA, CI VORREBBE LA BACCHETTA MAGICA

Chi non ha mai desiderato, almeno una volta nella vita, di avere tra le mani una bacchetta magica? Dai grandi classici ai cartoni animati, fino ai film e alle serie tv, il mondo della fantasia è popolato di maghi e fatine, prodigi e incantesimi. Storie che accendono la scintilla della creatività e dell’immaginazione nei bambini e che spesso possono aiutarli a superare criticità quotidiane.

GIOVANI MAGHI E PRINCIPESSE

Dalla “Spada nella Roccia” alla saga di Harry Potter la magia attraversa le epoche, ma i suoi personaggi restano un modello in cui identificarsi per elaborare il proprio modo di agire e superare, con l’aiuto della scuola e della famiglia, le proprie fragilità. E saranno proprio maghi e cosplayer a vivacizzare la giornata con una serie di appuntamenti colorati, utili e divertenti. Si parte con un intrattenimento itinerante all’accoglienza per arrivare ai live show sul palco con giovani illusionisti e prestigiatori della scuola di magia più antica di Roma: Club Magico Italiano gruppo regionale Lazio “Lamberto Desideri”. Per i più curiosi previsti laboratori gratuiti di arti magiche, ma anche meet and greet con i personaggi fantastici pronti a prendere vita grazie ai cosplayer delle associazioni Le Principesse Disney e Giratempo, dirette da Viviana Vignali e Iwika Ble.

SAPER CHIEDERE AIUTO CONTRO IL BULLO

La campagna si muove con il sostegno dell’Associazione contro il bullismo scolastico e l’associazione culturale Chloe, che saranno presenti per spiegare alle famiglie come riconoscere i primi segnali negativi e cosa fare in caso di segnalazioni. Alcuni preziosi consigli come: contattare a scuola il referente per il bullismo, presente in ogni istituto, come prevede la legge 71 del 2017, non sottovalutare i repentini cambiamenti nell’atteggiamento dei propri figli, prestare attenzione alle modalità con cui navigano sul web, cercare di conoscere gli amici che hanno online e tenere sempre d’occhio le pagine visitate

