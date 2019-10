Roma, a San Giovanni nel flagship store l'hamburger diventa casual

Lunedì 7 Ottobre 2019, 14:31

Metti insieme un capo vintage e un succoso top burger, il combinato disposto è un inedito connubio di ‘fashionfood’. Gli artefici – entrambi in via Gallia a due passi da Porta Metronia - sono la Bottiglieria, noto flagship store di abbigliamento e Tbsp Lounge Restaurant ormai uno punto di riferimento per degustare carne di alta qualità tra cui pork, ribs e il superlativo pastrami di manzo.Presente David Keyte, fondatore e guru di Universal Works il brand che alterna streetwear al classico britannico. Oltre alla nuova collezione, ispirata alla favola de ‘la lepre e la tartaruga’ di Esopo, sono state presentate in edizione limitata per la Bottiglieria di Stefano Galli, 10 Bakers Jacket, una giacca esclusiva per festeggiare e consolidare il rapporto di stima ed amicizia con il marchio Universal Works. Insieme a tanta birra Sierra Nevada la partnership è stata celebrata con le materie prime di TbSp (The Bbq & Smoke Project) di Fabio Galli presidente dell’omonimo Gruppo che attraverso la decennale esperienza della sua azienda ha introdotto nel panorama romano tutta la tradizione del barbecue americano, ma con la qualità di un prodotto 100% Made in Italy e proveniente dal proprio stabilimento di produzione carni.