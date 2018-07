Roma, a Porta di Roma si balla con l'Orchestra italiana: tutti in pista e ingresso gratuito

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna l’appuntamento con il Live 2018 alla galleria commerciale Porta di Roma.Venerdì 20 luglio serata all’insegna del ballo popolare e della tradizione. Sul palco salirà, infatti, l’Orchestra Popolare - La Notte della Taranta composta da musicisti di pizzica e musica popolare, tutti provenienti dalla terra pugliese del Salento. Già ospiti della scorsa edizione del Live di Porta di Roma, l’Orchestra Popolare – Notte della Taranta promette di regalare al pubblico divertimento allo stato puro.Sabato 21 luglio. invece, protagonista della serata sarà la musica d’autore di Giuliano Palma, già frontman dei Casino Royale e dei BlueBeaters. Da sempre considerato l’esponente di spicco del genere groove, Giuliano Palma per il Live 2018 di Porta di Roma proporrà tutti i suoi più grandi successi, da “Messico e Nuvole”, alla cover “Tutta mia la città”, fino ad arrivare ai suoi brani da solista come “Così lontano”.Domenica 22 luglio serata cabaret con lo show di Antonello Costa uno degli artisti più originali e di talento del panorama comico italiano. In scena i personaggi che hanno reso noto Antonello Costa come Don Antonino lo zio siculo, Tony Fasano figlio degli anni 70, Sergio il cugino esaurito, Rocco il lookmaker gay, Hamed e il suo kebar, Mc Adelio rapper con la zeppola, Raffaello Piombo il cugino calabrese di Tiziano Ferro, il Karacose, il Kitmancula famosa danza russa e il salsero che canta Magari salsa. Il tutto intervallato dal corpo di ballo e dai numeri musicali, biglietto da visita dell’originalità di Antonello, come Chaplin - Jackson, Totò break, L’infermiera e le nuove macchiette e personaggi dall’ultimo spettacolo teatrale “C FACTOR”.Inizio spettacoli ore 21, ingresso gratuito.