Roma, a Porta di Roma arrivano i "The original blues brother": l'evento nel live show

Domani, Giovedi 25 luglio torna la musica internazionale con THE ORIGINAL BLUES BROTHERS. Un appuntamento da non perdere per chi ama i ritmi sfrenato a ha nel sangue la voglia irresistibile di ballare. Sarà infatti possibile rivivere le avventure dei Blues Brothers attraverso le note dell’incredibile band che ne curò la colonna sonora, segnando indelebilmente il mondo del soul, del jazz e dell’RnB. Dal momento della loro reunion nel 1988 la band, diventata leggendaria tanto quanto il film che li ha visti protagonisti tanto quanto Dan Aykroyd e John Belushi, ha continuato a far ballare mezzo mondo, collaborare con mostri sacri della musica e mietere successi.



Il desiderio sfrenato di divertimento continua anche venerdì 26 luglio grazie a ROY PACI & ARETUSKA che già in passato hanno regalato al centro commerciale una serata indimenticabile. La band guidata da Roy Paci non ha bisogno di presentazioni, basti pensare ai loro grandi successi come “Viva la vida”, “Toda joja, toda beleza” e “Defendemos la alegria”. Portano sul palco di Porta di Roma Live 2019 il loro inconfondibile meltin’ pot di swing, rock, ska e ritmi caraibici,



Per gli amanti del fusion e del jazz la data da segnare sul calendario è quella del 27 luglio. Al Live 2019 di Porta di Roma arriva infatti ANTONIO FARAO’ per un concerto che si preannuncia già per veri intenditori. Sofisticato ed elegante, il jazzista romano è cresciuto nel mito dei grandi del genere come Benny Goodman, Count Basie e Duke Ellington. Considerato dalla critica europea uno dei più interessanti pianisti jazz della sua generazione, Antonio Faraò porta sul palco estivo di Porta di Roma il suo ultimo album “Eklektik”, che segna una svolta più contemporanea e pop nella sua evoluzione musicale.



Gran finale domenica 28 luglio con il vincitore 2019 di Italia’s Got Talent, ANTONIO SORGENTONE. Un nome che chiude il Live 2019, nato all’insegno dell’originalità e del talento. Cantante e pianista, Sorgentone ha conquistato il pubblico con il suo irresistibile mix di rock ‘n roll anni ’50, boogie woogie e swing, ispirandosi tanto ai giganti americani del genere. Dopo le collaborazioni con artisti del calibro di Marvin Rainwater, Greg (del duo comico Lilo & Greg) e Lady Flo, aver firmato la colonna sonora del film “La Patente” del 2012 e la vittoria della decima edizione di Italia’s Got Talent, il musicista abruzzese è pronto ad infuocare il palco di Porta di Roma Live.



Orario di inizio degli spettacoli ore 21,30, ingresso gratuito.

