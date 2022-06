Roma, a Parco Da Vinci arriva la Fiera del disco: tutti a caccia dei vinili da collezione. «Pezzi rarissimi»

Sbarca a Roma il tempio della musica: per appassionati e non solo sono in arrivo due giorni di storia ed evoluzione dei generi musicali. Sabato e18 e domenica 19 a Parco Da Vinci verrà ospitata infatti la Fiera del disco: dalle 10 fino a sera sarà possibile viaggiare nel tempo con i suoni e le melodie della grande musica, dagli anni ’50 fino a oggi. L’iniziativa nasce in collaborazione con il Music Day Roma.

Tuitta la musica a 33 e 45 giri

Saranno circa 50 gli espositori, provenienti da tutta Italia, che accompagneranno i visitatori nel tempio del vinile a 33 e a 45 giri, dei Mix e dei Cd. Un percorso ricco di curiosità e di stimoli tra tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, ma anche folk, funky, rock e soul, dalla disco dance alla progressive, fino a hip-hop, jazz, classica e cantautorato italiano.

Caccia ai dischi introvabili

Alla fiera sarà possibile vendere e acquistare rarità nel mondo della discografia, piccoli gioielli per i collezionisti, così come brani più pop che hanno segnato la storia della musica con il valido consiglio di espositori specializzati.

Musica horror, da brividi

Domenica sera sarà la volta del gruppo The Horror Legacy che presenterà il suo nuovo progetto musicale. Un viaggio audio-visivo di due ore con i film e le musiche che hanno contribuito a rendere più terrificanti ed iconici film come Calibro 9, Profondo Rosso, Suspiria, Blade Runner, Aldilà, Rosemary's Baby. Il progetto discografico, dal titolo Days of Terror, si avvale della partecipazione speciale di ospiti nazionali e internazionali che hanno

Music Day Roma

La Giornata del Collezionismo Musicale nasce nel 2012 dalla passione di Francesco Pozone, amante della musica e collezionista di dischi. Consapevole dell’assenza di una manifestazione che coinvolgesse tutti gli amanti del vinile e collezionisti di materiale musicale nella città di Roma, Pozone istituisce una “giornata-evento” che da allora si svolge per tre/quattro edizioni l’anno.

Non solo musica

La manifestazione si svolge con la partnership di Radio Rock 106,600 e in collaborazione con il Mondadori Store e prevede anche incontri con artisti, scrittori (è il caso di Foffo Bianchi che presenta il suo libro, “Storie di straordinaria fonia”, con la prefazione di Renato Zero e la postfazione di Elio e le Storie tese) e il più “moderno” appuntamento con il firma-copie.

