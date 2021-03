Roma, 91enne aggredito e rapinato all'Esquilino: in manette due giovani magrebini

A Roma, in via Filippo Turati all'Esquilino, hanno adocchiato la preda da rapinare, un 91enne romano, nascosti dietro un'auto parcheggiata. Quando l'anziano si è avvicinato a loro, gli si sono avventati contro e, cercando di rapinarlo, hanno iniziato a frugare all'interno delle tasche del giubbotto. A sorprendere sul fatto i due, magrebini di 19 e 20 anni, sono stati gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Esquilino, che già li stavano seguendo a distanza. Usciti allo scoperto si sono qualificati e, malgrado il tentativo di fuga in direzione di Piazza Manfredo Fanti, sono riusciti a bloccarli. Entrambi già noti per fatti specifici, sono stati arrestati per tentata rapina aggravata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA