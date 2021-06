Uomo investito da un furgone pirata: soccorso e salvato da tre controllori Atac

Roma, il miracolo di tre controllori Atac: grazie alle manovre di primo soccorso, è stato possibile soccorrere e salvare dalla morte un 60enne investito da un furgone pirata. L'uomo, che stava passeggiando col suo cane, era rimasto ferito e privo di sensi.

Un vero e proprio miracolo, quello avvenuto questa mattina, poco dopo le 7, a Montesacro. Il 60enne ha avuto la sfortuna, se così vogliamo chiamarla, di essere stato investito da un furgone che non si è fermato a prestare soccorso. Ma anche la fortuna che, in quel momento, in via Val d'Ossola, stessero passando tre controllori Atac appena scesi da un bus. Federica, Alessandra e Aldo, questi i nomi dei tre verificatori Atac, hanno trovato l'uomo riverso pancia in giù, mentre l'uomo alla guida del furgone fuggiva dal luogo dell'incidente.

I tre controllori hanno subito allertato il 118 ma Federica, istruttrice di primo soccorso per un'associazione di volontariato, è stata decisiva per salvare l'uomo: verificata l'assenza di battito, la dipendente di Atac ha eseguito un massaggio cardiaco, mentre i colleghi restavano in contatto con gli operatori del 118. Dopo dieci minuti, l'uomo vittima dell'incidente è tornato a respirare e l'ambulanza l'ha poi portato in ospedale. La moglie dell'uomo, accorsa dall'abitazione poco distante dal luogo dell'accaduto, ha ringraziato tra le lacrime i tre verificatori.

L'episodio è stato raccontato da Atac sulla pagina ufficiale di Facebook. «Grazie infinite Federica, Alessandra e Aldo», il messaggio dell'azienda dei trasporti di Roma.

