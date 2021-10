Roma, 58enne investito e ucciso da un furgone: preso il pirata della strada, è un 46enne

Roma, preso il pirata della strada che ha investito e causato la morte di un 58enne a Ardea. Si tratta di un 46enne romano che, alla guida di un furgone, aveva investito un 58enne tunisino in zona Tor San Lorenzo prima di fuggire senza prestare soccorso.

L'episodio risale a martedì scorso: il 58enne era stato investito dal furgone e lasciato a terra senza essere soccorso. Ricoverato in gravi condizioni al San Camillo di Roma, l'uomo è poi morto ieri mattina. I carabinieri di Anzio, analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubblica e privata della zona in cui era avvenuto l'incidente, sono riusciti a risalire al pirata della strada.

Si tratta di un 46enne romano, con precedenti, individuato nella zona di Colle Romito, nei pressi del luogo in cui il 58enne tunisino era stato investito. L'uomo, che una volta fermato ha ammesso le proprie responsabilità, è ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Ottobre 2021, 10:19

