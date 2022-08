Roma, 50enne ferita da un colpo di fucile in casa: è grave. Interrogato il marito L'uomo si trova ancora in caserma, ha spiegato che il colpo sarebbe partito in modo accidentale





Una donna di 50 anni, residente in provincia di Roma, è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata raggiunta da un colpo di fucile in casa. Il marito della donna è attualmente interrogato dai carabinieri. Dramma ad Ardea Il dramma si è consumato questa mattina, nella casa di Ardea dove la donna viveva con il marito. La 50enne è ricoverata in gravi condizioni al San Camilo di Roma, dove è stata trasportata con l'elisoccorso. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri. Interrogato il marito Il marito della donna è stato subito ascoltato dai militari, a cui avrebbe parlato di un incidente: un colpo partito accidentalmente. Al momento, l'uomo si trova nella caserma dei carabinieri e sarà ascoltato anche dai pm della Procura di Velletri. Le indagini, per ora, mirano a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Agosto 2022, 18:44

