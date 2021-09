Roma, 41enne marocchino gambizzato sul litorale: indaga la polizia

Lo hanno gambizzato ieri sera, con due colpi di pistola. Lui, ferito, non si è scomposto ed è tornato, visibilmente zoppicante, a casa. È accaduto ad Anzio, sul litorale in provincia di Roma.

La vittima, un 41enne marocchino, è stato ferito mentre percorreva corso d'Italia. A dare l'allarme è stato un tunisino, che l'aveva visto rientrare a casa zoppicante. L'uomo ferito è stato portato in ospedale: per i medici le ferite sono gravi ma il 41enne può dirsi fuori pericolo. Nella giornata di oggi, nei luoghi dell'agguato e lungo il tragitto compiuto dall'uomo per portare a casa, la polizia incaricata delle indagini ha svolto i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Settembre 2021, 20:38

