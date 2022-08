Roma, uomo di 39 anni accoltellato al Quarticciolo: arrestato l'aggressore

di Emilio Orlando

Sangue al Quarticciolo. Un uomo di 39 anni di nome Simone P. è stato accoltellato al torace da una persona che è stata arrestata poco dopo, dagli agenti del distretto del Prenestino. Il fatto è avvenuto in via Locorotondo, sul pianerottolo di un palazzo. La vittima, ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ha riportato la perforazione di un polmone. L'aggressore lo ha accoltellato più volte, tentando di sgozzarlo.

La polizia lo ha rintracciato dopo una ricerca in zona. Negli ultimi anni, il quartiere a ridosso della Prenestina, conosciuto come la località di residenza del “Gobbo del Quarticciolo” al secolo Giuseppe Albano, famoso per essere considerato uno dei protagonisti dal 1943 al 1945 della resistenza antifascista, è diventata una delle più grandi e frequentate piazze di spaccio di droga a cielo aperto della Capitale. Il narcotraffico della zona è controllato dalle famiglie dei De Vito, Pace e Cori, che utilizzano ragazzi minorenni come pusher e vedette agli angoli delle strade per segnalare l'arrivo delle forze di polizia. Indagini in corso sul movente del tentato omicidio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Agosto 2022, 20:29

