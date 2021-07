Roma, muore investito a 33 anni sotto gli occhi del figlio: grave il bimbo 3 anni

Un uomo è morto investito nella tarda serata di ieri alla periferia di Roma. È accaduto in via Polense. Sul posto la polizia locale del V Gruppo Casilino per i rlievi. Un cittadino romeno di 33 anni è morto investito da un'auto e il figlio di 3 anni è rimasto ferito. Il bambino è stato trasportato all'ospedale Bambino Gesù . Alla guida dell' auto un uomo italiano di 40 anni che si è fermato a prestare soccorso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA