Roma, 30enne accoltellato per gelosia: è grave. Arrestato un ragazzo

Ha accoltellato un 30enne per gelosia ferendolo con un coltello da cucina al petto e poi è fuggito. Il ferito, che ora si trova in prognosi riservata al Sant'Eugenio di Roma, ha avuto la forza di chiamare la polizia e di denunciare quanto gli era appena accaduto. Così gli agenti delle Volanti e del commissariato Esposizione sono riusciti a rintracciare l'autore del gesto e lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Il fatto è avvenuto ieri mattina poco prima delle 11 in via Achille Campanile a Roma. Lì i poliziotti hanno trovato il 30enne ferito in auto e lo hanno soccorso. Lunedì 23 Settembre 2019, 10:44

