Roma, 300 obiettivi da realizzare in 180 giorni: il cronoprogramma di Gualtieri

Un programma di 300 obiettivi da realizzare nei prossimi 180 giorni di governo di Roma. Si va dalla progettazione della chiusura del ciclo dei rifiuti, con un piano impiantistico, all'avvio delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti che dovranno essere realizzate entro il 2025 a Roma in vista del Giubileo, fino alla revisione dei contratti di servizio di Ama e Atac, le due municipalizzate che gestiscono il servizio della raccolta dei rifiuti e del trasporto pubblico. Trecento slide per altrettanti obiettivi: è quanto hanno presentato oggi, in Aula Giulio Cesare, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e gli assessori tutti della giunta capitolina.

«Ognuno dei 300 obiettivi ha un suo cronoprogramma - ha spiegato il sindaco - e la scadenza generale è nei 180 giorni, alla fine dell'estate. È una tabella di marcia molto intensa, abbiamo voluto tenere l'asticella molto alta poichè da questi trecento obiettivi passa il miglioramento della vita dei cittadini romani e l'attuazione del programma del nostro mandato».

«Abbiamo ereditato una situazione difficile, una città sporca, frammentata e piena di problemi e ora il cambio di passo è chiaro a tutti. Tanto è stato fatto nei primi mesi di governo, ma siamo consapevoli che c'è ancora tanto da fare», spiegano in una nota i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. «Una tabella di marcia intensa - aggiungono - che ha già permesso di vedere i primi risultati. Sono state rispettate tutte le scadenze del Pnrr e si sta lavorando con il governo per ampliare le risorse per Roma. Sui rifiuti saremo in grado di dire come verrà chiuso il ciclo dei rifiuti e quali impianti faremo. Entro ottobre Roma avrà una Dmo (Destination management organization) ovvero una fondazione con la partecipazione di soggetti pubblici e privati per incrementare e diversificare l'offerta turistica. Si sta lavorando per l'ampliamento e la trasformazione dell'offerta culturale cittadina, a partire dalla rete delle Biblioteche di Roma Capitale e per la realizzazione di 54 chilometri di piste ciclabili con i fondi Pnrr. Queste sono solo alcune delle novità presentate oggi dalla giunta e dal sindaco Gualtieri che ringraziamo per l'impegno e la passione - concludono i consiglieri -, segno che la squadra messa in campo per risollevare Roma è quella giusta. Ora avanti tutta con il programma di obiettivi per i prossimi 180 giorni, sei mesi decisivi per un cambiamento reale».

