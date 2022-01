Roma, 29enne cade dalla finestra e muore: ipotesi suicidio o tragico incidente

Tragedia a Roma, dove una 29enne è morta dopo essere caduta dalla finestra di un palazzo. È accaduto ieri mattina in zona Tor Bella Monaca, sono ora in corso indagini per ricostruire l'accaduto.

Potrebbe essersi trattato di un suicidio, oppure di un tragico incidente. La donna è caduta da un finestrone condominiale, finendo nei giardini sottostanti, in via Santa Rita da Cascia. Sul posto è intervenuto il 118 ma non c'è stato nulla da fare, la donna era già morta. I carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca e il medico legale seguono l'ipotesi del suicidio ma è stata comunque disposta l'autopsia. Dai primi accertamenti la donna, con problemi di tossicodipendenza, era salita nel palazzo per consumare dello stupefacente e probabilmente in stato di alterazione si sarebbe lanciata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 12:59

