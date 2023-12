Si chiude in bagno e si spara, 16enne è gravissimo: la pistola era del papà. Genitori sotto choc, erano in casa Orrore a Roma, il giovane è ricoverato in condizioni gravi. La vicenda è avvenuta nel pomeriggio di ieri







di Redazione web Choc a Roma dove un ragazzo di 16 anni si è sparato un colpo di pistola alla testa dopo essersi chiuso nel bagno di casa: è successo nel pomeriggio di ieri e il giovane è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. Gravissimo un ragazzo di 16 anni Secondo quanto si apprende, la pistola era del padre ed era regolamentente detenuta. Del caso si occupa la polizia che sta ascoltando parenti e amici per ricostruire i motivi del gesto. In casa c'erano anche i genitori, sconvolti dall'accaduto. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 10:18

