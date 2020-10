Quindicenne rapinato di una collana d'oro da un egiziano 21enne

Il malvivente ha avvicinato alle spalle il minore e gli ha strappato una collana d'oro, del valore di 1.000 euro, che portava al collo, per poi fuggire. Le indagini dei Carabinieri della stazione di Piazza Dante sono scattate appena la giovane vittima, accompagnata dalla madre, ha denunciato l'accaduto.



I militari, dopo aver acquisito la descrizione del 21enne e aver analizzato i filmati del sistema di sorveglianza presente nella zona, hanno identificato lo scippatore, poi riconosciuto anche dal 15enne. I Carabinieri lo hanno bloccato all'incrocio tra via Daniele Manin e via Amendola e portato nel carcere di Rebibbia, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 14:22

