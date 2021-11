Una 14enne bengalese denuncia: «Botte dalla mia famiglia perché non volevo mettere il velo»

Picchiata dalla famiglia perché si rifiutava di mettere il velo. Succede a Roma, più precisamente a Ostia: a denunciare le violenze domestiche è una ragazza adolescente del Bangladesh.

La 14enne ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri, spiegando di essere stata picchiata più volte dalla madre e dal fratello, che avrebbero anche minacciato di rimandarla in Bangladesh. Dopo l'ennesima lite, la ragazzina si è rivolta sabato pomeriggio ai carabinieri raccontando di essere stata picchiata dal fratello. È stata medicata in ospedale per un lieve trauma cranico e graffi sul viso. Ora si trova in una struttura protetta. I carabinieri hanno inviato un'informativa alla Procura dei Minori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 11:27

