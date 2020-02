Roma, 13 milioni di turisti fantasma all'anno: il rapporto sul sommerso ricettivo

Arrivano nella capitale da tutta Italia e dal resto del mondo. Restano in visita per un week-end o periodi più lunghi, trascorrono le giornate tra chiese e monumenti, passeggiano per le vie del centro storico attratti dalle meraviglie della Città eterna.



E poi, a fine giornata, rientrano nelle strutture, affittate per lo più per vacanze di breve durata, non registrate ufficialmente e quindi illegali. Sono oltre 13 milioni i turisti fantasma' che ogni anno popolano la capitale (per l'esattezza 13.565.471) sfuggendo alle stime. Presenze non calcolate dalle statistiche ufficiali del turismo, quindi non classificate e irregolari, che soggiornano in strutture ricettive sommerse, affitti brevi in primis: un numero pari al 55,9% dell'offerta online complessiva.



È la stima prudenziale che emerge dal rapporto sul sommerso ricettivo a Roma, realizzato da Sociometrica per l'Ente bilaterale del turismo del Lazio, che parla di situazione insostenibile. Un impatto che l'Ente bilaterale del turismo del Lazio ha calcolato del 31% in più sulle presenze turistiche ufficialmente registrate nella capitale, pari a 43 milioni 550 mila l'anno. Se a queste si aggiungono i visitatori ospiti delle strutture non registrate, si arriva al dato totale di 57 milioni 116 mila turisti.



Dunque cresce l'allarme per gli affitti in nero: «È impossibile amministrare una metropoli - spiega il presidente dell'Ebtl e direttore di Federalberghi Roma, Tommaso Tanzilli - senza conoscere la quantità effettiva di fruitori dei suoi servizi pubblici. Siamo di fronte a un fenomeno che non crea occupazione né investimenti: case di proprietà per la maggior parte gestite da società di property management con pochi addetti e l'uso di molti mezzi di automazione. Non è sharing economy. È un'impresa a tutti gli effetti che ci auguriamo sia tassata come è giusto».

Tanzilli, ha poi sottolineato le pesanti ricadute che gli affitti fuorilegge rischiano di avere sulla tenuta della città: «È enorme l'impatto negativo su molti aspetti della vita cittadina - ha detto ancora Tanzilli - dall'organizzazione dei trasporti, alla raccolta dei rifiuti, all'organizzazione del traffico, alla pubblica sicurezza». Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 11:12

