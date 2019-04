Roma, 100 donne: dalla sindaca alla carabiniera, viaggio per immagini Capitali

di Stefania Cigarini

Alcune le conosciamo perché rivestono ruoli pubblici, altre le incontriamo tutti i giorni, ma fatichiamo - nella fretta della quotidianità - a ricordarne il nome. Alcune sono rese invisibili dal dolore o dalla paura. Una non c’è più - Lidia, malata terminale - un’altra è appena arrivata in questo mondo, Giorgia. Nel mezzo le loro storie, raccolte per immagini da Jacopo Brogioni, descritte dalle parole di Raffaele Timperi.



Tutto per un progetto Treccani che è ponderoso, ma leggero insieme per il messaggio di speranza che contiene e per la protagonista su tutte, Roma. Il racconto di 100 donne. La prima a raccontarsi è la Sindaca, Virginia Raggi, che candidamente dichiara: «Anche io come le donne qui ritratte, lavoro, sono madre, moglie e cerco di combinare, non sempre con brillanti risultati per la vita privata, entrambe le cose». In attesa che arrivi «la rivoluzione gentile della società da parte di uomini e donne insieme», magari in una Città «che dà e toglie tanto». Massimo Bray, direttore generale Treccani, richiama le parole di una illustre presidente dell’Istituto, Rita Levi Montalcini: «Diceva, Le donne hanno un doppio lavoro, a casa e fuori, e anche Le donne riescono a costruire una comunità». «E Roma è una comunità, non facile, ma lo è. Testimone del passato come Storia culturale, ma con lo sguardo al futuro» conclude Bray.



Le donne di questa mostra fanno in effetti comunità, senza pregiudizi: da Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, a Pina Macchia detenuta a Rebibbia; da Azzurra Caltagirone, imprenditrice nell’editoria alla studentessa del Visconti, Asia Chanel Gigli. Ci sono Cristina Bowerman la chef stellata e Gabriella Sciarrone la grattacheccara. Oppure Susanna Achille sex worker e Tina Costa partigiana Anpi. Ed anche l’attrice Margherita Buy o la principessa Maria Camilla Pallavicini. E c’è Roma, e la Storia di un Paese raccontata al femminile.



Il forografo Jacopo Brogioni: «Il mio raccconto dipinto di rosa»

Romano, classe 1990. Jacopo Brogioni, si era già visto nella Capitale a settembre 2015, al museo Maxxi, con la mostra Bring back those colours-Ridateci quei colori, un reportage fotografico sui bimbi nepalesi vittime del terremoto. Un progetto di impatto (e a sostegno di quei bimbi) notato da Massimo Bray, direttore generale di Treccani, Istituto della Enciclopedia Italiana, che ha poi fortemente voluto questo lungo racconto femminile su Roma. Progetto che ha fatto tremare le gambe a Brogioni, almeno all’inizio: «Nel raccontare questa Città il timore di banalizzare è forte - spiega - Hai presente i grandi maestri che l’hanno fatto prima di te, e poi sentirti inadeguato. Alla fine l’ho fatto svuotandomi di ogni convinzione precedente, abbandonandomi al racconto di queste donne e cercando di raccontare attraverso le loro lenti questa Roma fatta di rapporti sociali, la Roma come genitrice, le tante anime di Roma».



La mostra "Roma. Il racconto di 100 donne", apre al pubblico oggi, giovedì 4 aprile, fino al 12/05, ai Musei Capitolini