Roma, allacci abusivi alla rete elettrica e idrica: arrestate 4 persone e denunciate altre 20

Raffica di controlli da parte dei Carabinieri di Tor Bella Monaca, Tor Vergata e della Compagnia di Frascati nelle palazzine Ater in via San Biagio Platani (tra i civici 318 e 336), in periferia est a Roma. Arrestate quattro persone respponsabili di allacci abusivi alle reti di distribuzione di elettricità e idrica, nonché di eventuali occupazioni abusive dei locali. Inoltre, denunciate 20 persone a vario titolo, di furto aggravato di energia elettrica e acqua, mentre altre 8 in via di identificazione, non presenti all’atto dei controlli, saranno denunciate per furto di fornitura elettrica e idrica.

Le irregolarità riguardano gli allacci abusivi alla rete elettrica, diretti alla rete pubblica, in danno dell’ATER e allacci abusivi alla rete idrica in danno di ACEA Ato2. I Carabinieri con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli abusi accertati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Novembre 2021, 13:33

