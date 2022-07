Ragazzo morto a 300 chilometri orari sul raccordo: il “funerale show” tra auto di lusso, musica neomelodica e un maxi murale FOTO

Un “funerale show”, in pieno stile nomade, per l'ultimo saluto a Nicholas Orsus Brischetto morto nell'incidente dello scorso 19 luglio sul grande raccordo anulare di Roma mentre guidava a 300 all'ora un super bolide Audi che si è andato a schiantare. Il tutto ripreso in un video choc con lo smartphone. La famiglia e gli amici hanno ricordato il giovane anche con un murale che lo esaltava, su una intera facciata di una palazzina popolare di Roma est.

ROM MORTO SUL RACCORDO DI ROMA: FUNERALE SHOW

La zona di Vecchia Ponte di Nona - quartiere della periferia est di Roma - ha ospitato l'ultimo saòluto a Nicholas Orsus Brischetto, il ragazzo di 21 anni morto a 300 chilometri all'ora sul grande raccordo anulare della Capitale. Amante dei bolidi, era al volante di una Audi R8 coupé la notte del 18 luglio scorso quando è successo la tragedia. All'altezza del chilometro 37 e 500 del Gra, quando il contachilometri superava - e di molto - il limite di velocità, Nicholas Orsus Brischetto ha perso il controllo dell'auto e l'R8 si è trasformata in una pallina da flipper.

Per l'addio gli amici lo hanno voluto omaggiare a loro modo con corse e sgommate in Ferrari e altri super bolidi poco prima del suo funerale celebrato alla basilica di San Lorenzo fuori le Mura. Un grandissimo murale è comparso in un palazzo della zona. Sul piazzale della chiesa una parata di auto di lusso, anche alcune Ferrari. E musica neomelodica per ricordarlo.

