Martedì 21 Agosto 2018

Colonne di fumo nero si alzano dalla Portuense dopo che intorno alle 17.30 un groviglio di baracche e sterpaglie hanno preso fuoco in via Giuseppe Belluzzo 69. Sul posto, i vigili del fuoco con due autobotti. Ancora da chiarire l'origine del rogo ma non si è esclude che possa essere doloso. Le fiamme che hanno prodotto moltissimo fumo nero sono visibili in molti quartieri della città