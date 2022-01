Rodolfo Laganà, la denuncia choc: «Mi hanno rubato la sedia a rotelle nell'androne di casa»

Rodolfo Laganà, attore e mattatore romano, ha denunciato di aver subito un furto grave: qualcuno ha rubato la sua sedia a rotelle che si trovava nell’androne del palazzo in cui abita nella Capitale. Un gesto ancora più terribile considerato che Laganà non può farne a meno a causa della sua malattia.

Affetto da sclerosi multipla ormai da tempo l'attore romano della scuola di Gigi Proietti è costretto a utilizzare un supporto meccanico ed elettrico per muoversi. I Carabinieri di Trastevere stanno indagando e cercando i ladri. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la sedia elettrica posteggiata sotto casa potrebbe essere stata rubata tra il 9 e il 10 gennaio scorsi e più precisamente tra le 14 di domenica, quando Laganà ha fatto ritorno a casa, e le 10 di lunedì mattina.

I vicini raccontano di non aver sentito alcun rumore, ma è due giorni fa che Laganà ha scoperto che la sua sedia a rotelle non c’era più. Tra le ipotesi più probabili quella secondo cui i malviventi vogliano smontare la sedia per venderne i pezzi. È escluso invece che il furto possa essere stato messo a segno per danneggiare.

