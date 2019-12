Progetto “Cinema per la Scuola”: gli studenti del "Gassman" di Primavalle incontrano l'attore Papaleo

Dopo il regista Leonardo D’Agostini, Stefano Fresi e Mirko Frezza gli studenti romani di Primavalle (Roma) incontreranno martedì 3 dicembre, alle 11.30, al multisala Andromeda, l’attore, regista, musicista e presentatore Rocco Papaleo, che negli ultimi anni ha conquistato con le sue poliedriche capacità artistiche e con la sua simpatia “made in sud” il grande pubblico del cinema e della televisione italiana.



L'incontro conclude il ciclo di vis a vis con esponenti del mondo del cinema italiano, organizzato dall’Istituto Magistrale Statale “Vittorio Gassman” all’interno del progetto L’ALTRA ROMA - Primavalle, sguardi da una periferia della modernità, finanziato dal Piano Nazionale “Cinema per la Scuola”.



Coordinato da gennaio 2019 dal Dirigente Scolastico Daniela Nappa e dalle professoresse Serafina Di Stefano e Barbara Quagliarini il progetto culminerà giovedì 19 dicembre con la proiezione in prima nazionale del docufilm sul quartiere di Primavalle.



I curatori del progetto Enzo Aronica e Paolo Pasquini hanno voluto appunto lanciare la fase finale del lavoro proprio con l’ultimo, prestigioso incontro con un ospite d’eccezione come Rocco Papaleo. I giovani cinefili potranno conoscere meglio l’artista sia conversando con lui, sia gustandosi (o rigustandosi) la proiezione di estratti e assaggi di alcuni dei lavori che fino a oggi ne hanno segnato la brillante carriera.

