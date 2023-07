Rocca: «Nuova sede per l'Umberto I e 1,2 miliardi per gli ospedali»

di Lorena Loiacono

Un nuovo Policlinico Umberto I, la riapertura del San Giacomo e l’adeguamento sismico e antincendio di Asl e ospedali: così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, cambia il corso della sanità del Lazio. Al via infatti 37 interventi per potenziare le strutture con un budget di 1,171 miliardi di euro. Di questi fondi, 330 milioni andranno all’innovazione tecnologica e al completamente degli ospedali di prossimità non finanziati dal Pnrr, 375 milioni serviranno per l’adeguamento antincendio, 335 per quello antisismico e 125 per la riapertura dello storico nosocomio di via del Corso.

L’aggiornamento del Piano di investimenti in edilizia sanitaria è stato approvato in giunta proprio ieri. I quasi 1,2 miliardi di euro sono risorse statali già stanziate, ma non ancora impegnate: 633 milioni di euro erano in attesa di un accordo di programma con il ministero della salute, mentre altri 537 milioni di euro risultavano ancora da programmare.

