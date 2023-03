Lazio, Francesco Rocca proclamato governatore in Corte d'Appello: oggi l'insediamento in via Cristoforo Colombo

Francesco Rocca ha firmato oggi in Corte d'Appello, venendo così proclamato governatore. L'ex numero uno della Croce Rossa, è ufficialmente il presidente del Lazio. Rocca si è diretto nel palazzo della giunta regionale in via Cristoforo Colombo per l'insediamento.

Giunta Rocca, Ghera e la Angelilli in pole position. Tutti i nomi dei possibili futuri assessori

Il passaggio di consegne

Rocca succede a Nicola Zingaretti, già dimissionario - perché eletto deputato - a ottobre scorso. Il neo governatore si sta recando ora nella sede della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo per la cerimonia di insediamento e per il passaggio di consegne con il presidente vicario Daniele Leodori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA