Ci sono tre indagati per l'esplosione avvenuta ieri mattina a Rocca di Papa, vicino Roma, durante alcuni lavori in strada. Il procuratore di Velletri, Francesco Prete, ha iscritto nel registro indagati il rappresentante legale di una ditta appaltatrice di Frosinone, il tecnico geologo incaricato dei lavori e il geologo al quale il Comune aveva affidato i carotaggi. Per loro le accuse sono disastro colposo e lesioni gravi o gravissime. Martedì 11 Giugno 2019, 17:15

