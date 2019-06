«Tanti auguri mio eroe», il commovente post della fidanzata del sindaco eroe

Lunedì 24 Giugno 2019, 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tanti auguri mio eroe, mia spalla, unico e grande amore della mia vita!». Lo ha scritto alla mezzanotte in punto di lunedì, Veronica la fidanzata del sindaco-eroe di Rrocca di Papa, . Nel giorno dell’autopsia e in cui viene annunciato che giovedì si svolgeranno i funerali, Veronica ricorda invece postando la foto di un loro viaggio su Facebook che il 24 giugno, Crestini avrebbe compiuto 47 anni.«Avremmo dovuto festeggiare, invece…». La coppia, lei commercialista di Rocca di Papa, era insieme da sette anni. «Quando Emanuele mi è passato davanti in barella all’ospedale subito dopo l’esplosione in Comune – ha raccontato la ragazza – mi ha chiesto “Quando esco da qui, mi sposi?”. Era convinto di farcela». Emanuele Crestini subito dopo la violenta esplosione dovuta a una fuga di gas, non aveva esitato a rientrare in Comune e a risalire i piani superiori per mettere in salvo tutti gli altri dipendenti e sincerarsi che nessuno fosse rimasto dentro e in difficoltà. «Lui era così, buono e premuroso con tutti».