Pestato a sangue per un debito di 30 euro: è in coma farmacologico. Fermato l'aggressore

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 12:45

Ci sarebbe un debito di droga non saldato ammontante adietro laavvenuta, in via Frascati, ala notte tra il. È questa l'ipotesi al vaglio dei carabinieri di Rocca di Papa che poche ore dopo l'aggresione, ieri sera, sono riusciti a rintracciare il presunto responsabile: si tratta di un, che è stato fermato e trasferito nel carcere di Velletri.Leggi anche >A casa sua, nel corso di una perquisizione, sono stati trovati circa 30 grammi di marijuana., anche con lui con qualche precedente per droga, che è inall'ospedale Umberto I, dove è stato sottoposto a un. Al momento sembra che si sia trattato di un pestaggio e non sono stati trovati oggetti usati per colpire il 34enne ma sono ancora in corso le indagini. Il 29enne in carcere dovrà rispondere di tentato omicidio.