Roberto Spada, in corso lo sgombero dell'appartamento a Ostia. Lui sui social: «Cercasi casa in affitto»

di Redazione web

È in corso lo sgombero dell'appartamento di Roberto Spada, esponente del clan di Ostia noto per la vicenda dell'aggressione ad un giornalista della Rai durante un'intervista. L'attività è svolta dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo Ostia. L'immobile si trova in via Guido Vicon. Al momento non si segnalano criticità. Ieri sera Roberto Spada, ormai consapevole dello sgombero imminente, fra il serio e il faceto ha scritto su Facebook: «Cercasi casa in affitto per noi, imminente... Nel decimo municipio... P.s. senza busta paga...».

Roberto Spada sfrattato, il boss della testata al giornalista occupava abusivamente una casa popolare da 17 anni

Arsenale scoperto a Roma, l'ombra dei Casamonica e il giallo del legame con i due omicidi del Quadraro

Roberto Spada sfrattato

L'indagine dei carabinieri, su delega della procura, ha permesso di accertare che la casa popolare di via Guido Vincon 27 a Ostia era stata occupata abusivamente - dopo uno scambio in passato con un'altra occupante abusiva - nel 2006: lui e la moglie hanno accumulato un debito col Comune di Roma di 43 mila euro, in pratica indennità di occupazioni non versate, e di altri 11 mila euro verso la società dell'energia elettrica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA